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İzmit’te kamyonet beton bariyere saplandı: Sürücü sıkıştı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet beton bariyerlere çarptı. Araçta sıkışan sürücü itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı, sağlık durumu iyi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, rampadan inen kapalı kasa kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıktı. Santral rampasında yaşanan kazada araç, yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak durabildi.

41 KP 051 plakalı kamyonetin sürücüsü G.A., çarpmanın etkisiyle araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü yoğun çaba sonucu sıkıştığı yerden kurtardı. G.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik kısa süreli aksarken, kamyonet çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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