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İzmit karayolunda trafik kazası: 3 yaralı
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İzmit karayolunda trafik kazası: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 17:55 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2025 17:55

İzmit Sanayi Mahallesi’nde özel halk otobüsü ile palet yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Trafik kısa süreliğine aksadı.

Kocaeli'nin İzmit Sanayi Mahallesi'nde D-130 karayolunda meydana gelen kazada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait özel halk otobüsü, tali yoldan çıkan palet yüklü kamyonetle çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölcük istikametine seyir halinde olan İ.A. yönetimindeki 41 APC 995 plakalı otobüs, Nazar Sokak'tan D-130'a çıkan S.A. idaresindeki 41 AVS 716 plakalı tahta palet yüklü kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin kasasındaki paletler yola savruldu.

Kazanın ardından sürücüler ve otobüste yolcu konumunda bulunan A.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğin aksadığı yol, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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