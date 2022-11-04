İzmirliler gece yarısı depremle uyandı! Depremde yıkılan minare havadan görüntülendi

İzmirlileri gece yarısı uykusundan uyandıran 4.9 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı. Sarsıntı nedeniyle Konak’taki Selahattinoğlu Camii’nin minaresi yıkılırken, yıkılan minare sabahın ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Buca ilçesinde saat 03.29’da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 14.7 kilometre derinliğinde oluştu. Gece yarısı meydana gelen deprem, İzmirlileri uykusundan uyandırdı. Bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.