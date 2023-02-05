İzmir’in Konak ilçesinde tek katlı bir evin çatısı çöktü

Olay, akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Toros Caddesi’nde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Kentte etkili olan fırtına nedeniyle tek katlı evin çatısı çöktü. Kardeşiyle birlikte yaşayan ve o esnada evde yalnız olan Fehmi A. (22), çöken çatının altında kaldı. Olayı gören vatandaşlar gencin yardımına koştu. O esnada adrese itfaiye, polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç mahalle sakini Ali Ataberk Kılıç (21) tarafından evin içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.