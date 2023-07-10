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İzmir'in iki ilçesinde orman yangını! Havadan ve karadan müdahalesi sürüyor

İzmir'in iki ilçesinde orman yangını! Havadan ve karadan müdahalesi sürüyor
10.07.2023 18:37

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İzmir'in iki ilçesinde aynı saatlerde çıkan orman yangınlarına 15 dakika içerisinde ilk müdahaleler yapılırken, havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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Aliağa'nın Çaltıdere Mahallesi'ndeki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanı görenler, orman ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter ve 4 uçak havadan, 18 arazöz, 5 dozer, 4 su ikmal aracıyla karadan müdahale ediliyor.

Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi'ndeki ormanda ise saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. 15 dakika içinde ilk müdahale yapılan yangına 5 helikopter, 3 uçak ile havadan 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 dozer ile karadan müdahalede bulunuluyor.

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