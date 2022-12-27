İzmir’in Bornova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği vidanjör yan yatarak yaklaşık 200 metre sürüklendi

Bir süre sonra alev topuna dönen vidanjörün patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaza, akşam saatlerinde İzmir-Aydın Çevreyolu Işıkkent Gişeler yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Bornova istikametinden Aydın yönüne gitmekte olan Ö.A., idaresindeki 35 BIK 540 plakalı vidanjör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yan yattı. Yaklaşık 200 metre sürüklenen vidanjör alev alırken, sürücü Ö.A., kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Vidanjörün patlama anı kamerada