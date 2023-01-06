Haberler Yaşam Videoları İzmir’in Bornova ilçesinde 18 yaşındaki genç, sokak ortasında göğsünden bıçaklanmış halde ölü bulundu

İzmir’in Bornova ilçesinde 18 yaşındaki genç, sokak ortasında göğsünden bıçaklanmış halde ölü bulundu

İzmir’in Bornova ilçesinde 18 yaşındaki genç, sokak ortasında göğsünden bıçaklanmış halde ölü bulundu
06.01.2023 00:50 - Son Güncelleme: 06.01.2023 01:00

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 02:13
Dorseyi açan polis şoke oldu
Yaşam 01:47
Niğde’de halk otobüsü ile...
Yaşam 01:13
Ağaca çarparak 10 metre...
Yaşam 01:49
Tartıştığı kişiyi boğazından...
Yaşam 02:55
Antalya'da muz yüklü...
Yaşam 00:22
Dereye düşen köpeği itfaiye...
Yaşam 01:06
Şanlıurfa'da tekmeli- yumruklu...
Yaşam 02:24
İstanbul Bayrampaşa’da boş...
Yaşam 01:19
Batman'da araçlar kafa kafaya...
Yaşam 02:54
41 gündür kayıp olan...
Yaşam 01:40
Bursa'da sis faciası!
Yaşam 00:44
İstanbul Fatih’te...

Olay, dün akşam saatlerinde Mevlana Mahallesi 1711 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak ortasında bir kişinin kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise şahsın 18 yaşındaki Suriye uyruklu Semir Çavuş olduğunu tespit etti. Çavuş’un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, cinayet şüphesi üzerine olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA