İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir'de 30 Ekim Cuma günü yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremle ilgili güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri paylaştı. Görüntülerde büyük bir korku ve panik yaşayan vatandaşların kaçıştığı ve ağaçların sallandığı görülüyor.
İzmir'i vuran 6,6 büyüklüğündeki depreme ait yeni görüntüler
- İzmir'i vuran 6,6 büyüklüğündeki depreme ait yeni görüntüler
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