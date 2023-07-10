İzmir’deki orman yangını uçak seferlerini iptal ettirdi!

İzmir'in Menderes ilçesi Oğlanağa Mahallesi'nde saat 13.45 sıralarında çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 6 helikopter havadan, 31 arazöz, 12 su ikmal aracı, 8 İş makinesi, 4 ilk müdahale yer ekibi olmak üzere toplam 360 personelin, alevlere müdahalesi yaklaşık 7 saattir sürüyor.

"UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ"

Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan dumanların ardından, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndaki 18 uçak seferi saat 21.00'a kadar iptal edildi. Seferlerin iptal olması dolayısıyla çok sayıda vatandaşın havalimanındaki endişeli bekleyişi ise sürüyor.