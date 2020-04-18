İzmir'de vahşi cinayet! Cezaevinden tahliye oldu, arkadaşının kafasını taşla ezip öldürdü | Video 18.04.2020 23:51

İzmir’in Torbalı ilçesinde vahşi bir cinayet olayı gerçekleşti. Önceki gün cezaevinden tahliye olan Mehmet Istık (21) ile arkadaşı Ümit Arınç (44) mahallede bulunan eski bir çay bahçesinde buluştu. İkili arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma neticesinde Istık, 2 çocuk babası Arınç'ın kafasına yerde bulduğu taş ile defalarca vurdu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ümit Arınç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet Istık, saklandığı evinde jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Soruşturma devam ediyor.