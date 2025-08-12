İzmir’de ters şeritte ilerleyen otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

TERS ŞERİTTE KORKUTAN KAZA

Kaza, akşam saatlerinde D550 Karayolu İzmir-Çanakkale güzergâhı Salihleraltı mevkiinde meydana geldi. Yusuf E. yönetimindeki 45 ALJ 334 plakalı otomobil, iddiaya göre ters şeritte ilerlerken akaryakıt istasyonuna girmek isteyen N.G. idaresindeki 35 JA 0924 plakalı motosikletle çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ OTOMOBİLİN CAMINA ÇARPTI

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü otomobilin ön camına çarptı. Yaralı sürücüye çevredeki vatandaşlar müdahale ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.