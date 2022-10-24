İzmir'de taşların arasına ayağı sıkışan yabani at vatandaşlar tarafından kurtarıldı

İzmir’in Bornova ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan üç vatandaş, ayağı taşların arasına sıkışan ve hareket edemeyen yabani atı, taşları kaldırarak kurtardı. İzmir’in Bornova ilçesinde doğa gezisine çıkan üç vatandaş, gezi esnasında yabani bir atın sağ ön bacağının taşların arasına sıkıştığını fark etti. Duruma hemen müdahale eden vatandaşlardan ikisi, atın ayağını sıkıştığı yerden kurtarmak için taşları kaldırmaya başladı. Bu sırada bir diğer kişi de o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Vatandaşlar, ayağı sıkışan atı taşları kaldırarak kurtarırken, atın daha sonra sekerek bölgeden uzaklaştığı öğrenildi.