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İzmir'de tartıştığı karısını 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

İzmir'de tartıştığı karısını 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
27.12.2022 23:14

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Zanlının eşiyle ev işleriyle ilgilenmediği, sokak kedilerine baktığı ve bu sebeple aralarında daha önce de tartışma çıktığını öne sürdüğü öğrenildi.Olay, dün saat 11.30 sıralarında ilçeye bağlı Limontepe Mahallesi 9752. Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.F. ile karısı Nuran Fırat arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.F., eline aldığı bıçakla karısına saldırdı. Boğazına isabet eden bıçakla yaralanan Nuran Fırat kanlar içerisinde yere yığılırken, A.F. olay esnasında evde bulunan 5 yaşındaki çocuğunu dışarı çıkartıp alt katta bulunan ev sahibine bırakarak olay yerinden kaçtı. Kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin yaptığı kontrolde öldüğü belirlenen talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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