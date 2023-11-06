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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023, 19:18 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023, 20:05

İzmir'de takibe alınan araçtan yüklü miktarda kokain çıktı!

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde takibe alınarak durdurulan araçta 10 kilo 620 gram kokain maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışma yürüten narkotik polisi, söz konusu aracın plakasını ve markasını belirleyerek takibe aldı. Kemalpaşa Akalan gişelerinde durdurulan araçta yapılan aramada, valizin içerisinde poşetlere konulmuş toplam 10 kilo 620 gram kokain maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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