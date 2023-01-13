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İzmir’de şok evlerine polis baskını: 70 düzensiz göçmen ile 7 organizatör yakalandı

İzmir’de şok evlerine polis baskını: 70 düzensiz göçmen ile 7 organizatör yakalandı
13.01.2023 22:03

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İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış olduğu saha çalışmaları çerçevesinde Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde düzensiz göçmenlerin geçici süreyle kaldıkları “şok evleri”ni tespit etti. Ekipler tarafından 9 ayı adrese yönelik düzenlenen operasyonlarda: 70 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu belirlenen 7 şüpheli de yakalandı. Aramalarda 25 adet can yeleği ve 10 adet şambrel de ele geçirildi. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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