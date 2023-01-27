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İzmir’de şimşekler geceyi aydınlattı! Gece boyu etkili olan şimşekler görsel şölen oluşturdu

İzmir’de şimşekler geceyi aydınlattı! Gece boyu etkili olan şimşekler görsel şölen oluşturdu
27.01.2023 09:11

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İzmir Çeşme’de etkisini göstermeye başlayan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün gece saatlerinden itibaren İzmir merkez ve ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış ile kuvvetli fırtınanın etkili olacağı uyarısının ardından ünlü tatil merkezi Çeşme’de sağanak etkisini göstermeye başladı. İlçede gök gürültülü sağanak yağışın yanı sıra art arda çakan şimşekler adeta görsel şölen oluşturdu. Cep telefonu kamerası ile güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çakan şimşeklerin geceyi aydınlattığı görüldü. Öte yandan sağanak yağışın etkisini sürdürmeye devam edeceği öğrenildi.

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