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İzmir'de sadaka kutusunu çalan hırsızlar kamerada

İzmir'de sadaka kutusunu çalan hırsızlar kamerada
19.07.2022 09:53

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir otobüs firmasının yazıhanesinde bulunan sadaka kutusunun çalınma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Sadaka kutusunu çaldığı belirlenen 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay, 17 Temmuz akşamı saat 20.00 sıralarında Ödemiş Yeni Garaj'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir turizm firmasının yazıhanesine gelen 2'si kadın 3 kişi, Ödemiş'ten Antalya'nın Alanya ilçesine bilet almak istediklerini söyledi. Yazıhanede çalışan görevli, 3 kişiye bilet kestikten sonra, banko üzerinde duran sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen yetkili, sadaka kutusunun yazıhaneye gelen 3 kişinin içerisinde bulunan kadın tarafından çalındığını görerek durumu polise bildirdi.

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