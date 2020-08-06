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İzmir'de polise çirkin saldırı! LGBT destekçisi eylemciler Çevik Kuvvet amirinin üniforması yırttı

İzmir'de polise çirkin saldırı! LGBT destekçisi eylemciler Çevik Kuvvet amirinin üniforması yırttı
06.08.2020 16:54

İzmir’de “Toplumsal Cinsiyet Bakanlığı” kurulsun talebiyle toplanan LGBT destekçisi eylemciler; Çevik Kuvvet amirinin üniforması yırttı, boğazını sıktı, polislere “Şerefsiz” dedi. Polislere ağır hakaret ve küfürler savurarak saldıran 16 kişi gözaltına alındı.


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