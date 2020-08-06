İzmir’de “Toplumsal Cinsiyet Bakanlığı” kurulsun talebiyle toplanan LGBT destekçisi eylemciler; Çevik Kuvvet amirinin üniforması yırttı, boğazını sıktı, polislere “Şerefsiz” dedi. Polislere ağır hakaret ve küfürler savurarak saldıran 16 kişi gözaltına alındı.
İzmir'de polise çirkin saldırı! LGBT destekçisi eylemciler Çevik Kuvvet amirinin üniforması yırttı
06.08.2020 16:54
- İzmir'de polise çirkin saldırı! LGBT destekçisi eylemciler Çevik Kuvvet amirinin üniforması yırttı
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