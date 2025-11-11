İzmir’de pastanede dehşet kamerada: Elinde bıçakla müşterilere saldırdı!

PASTANEDE BIÇAKLI DEHŞET

İzmir'in Karabağlar ilçesinde alkollü olduğu ileri sürülen bir şahıs, elindeki bıçakla pastaneye girerek müşterilere korku dolu anlar yaşattı. İçeride büyük panik yaşanırken vatandaşlar, saldırgandan kaçmaya çalıştı.

SANDALYELERLE SAVUNMAYA ÇALIŞTILAR

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle elindeki bıçakla pastaneye girdi. Çevresindekilere bağırarak saldırmaya başlayan şahıs, müşterileri kovalamaya başladı. Panikleyen vatandaşlar, sandalyelerle kendilerini korumaya çalıştı.

GÜVENLİK KAMERASI HER ŞEYİ KAYDETTİ

Pastanede yaşanan arbede anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde saldırganın bıçakla içeri girmesi, müşterilerin kaçışması ve sandalyelerle savunma yapmaya çalışmaları yer aldı.

POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kameralarını ve görgü tanıklarının ifadelerini incelemeye aldı. Saldırganın kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.