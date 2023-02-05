İzmir'de gün boyu etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle Konak ilçesinde Alsancak Garı önünde bulunan bir ağaç yola devrildi. O esnada yolda seyir halinde araç bulunmaması olası bir felaketin önüne geçti. Ağacın devrilme anı seyir halinde bulunan bir araç kamerası tarafından kaydedildi.Öte yandan, Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesinde de fırtına nedeniyle bir ağaç devrilerek, park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.