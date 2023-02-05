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İzmir'de kuvvetli rüzgar; ağaç devrildi! O anlar anbean kameraya yansıdı

İzmir'de kuvvetli rüzgar; ağaç devrildi! O anlar anbean kameraya yansıdı
05.02.2023 23:08

OTOMATİK OYNAT

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İzmir'de gün boyu etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle Konak ilçesinde Alsancak Garı önünde bulunan bir ağaç yola devrildi.

Yaşam Videoları

İzmir'de gün boyu etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle Konak ilçesinde Alsancak Garı önünde bulunan bir ağaç yola devrildi. O esnada yolda seyir halinde araç bulunmaması olası bir felaketin önüne geçti. Ağacın devrilme anı seyir halinde bulunan bir araç kamerası tarafından kaydedildi.Öte yandan, Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesinde de fırtına nedeniyle bir ağaç devrilerek, park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

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