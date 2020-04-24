İzmir'de koronavirüs tehlikesine rağmen vatandaş marketlere akın etti

24.04.2020 16:06

Son dakika haberi... İzmir'de koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında açık olan ve saat 14.00 itibariyle kapanan marketlerde insan yoğunluğu yaşandı. Marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşurken, görevliler sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda vatandaşları sık sık uyardı.