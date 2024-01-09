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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024, 15:37 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024, 15:45

İzmir'de korkunç cinayet! 1 ay önce evlendiği kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü

İzmir'in Bornova ilçesinde Şirin Bozkurt (47), 1 ay önce evlendiği eşi Fırat Bozkurt'u (43), göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli kadın ile 18 yaşındaki oğlu, gözaltına alındı. Olay, saat 01.30 sıralarında Kazım Dirik Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. 1 ay önce evlenen petshop işletmecisi Fırat Bozkurt ile kendisi gibi üçüncü evliliğini yapan ve sağlık teknikeri olan eşi Şirin Bozkurt arasında evde tartışma çıktı. İddiaya göre; Şirin Bozkurt, eşi Fırat Bozkurt'u göğsünden bıçakladı. Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen polis, Fırat Bozkurt'u kanlar içinde buldu. Bozkurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Bozkurt'un cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şirin Bozkurt'un, eski eşinden olan 18 yaşındaki oğlunun olay sırasında evde olduğu ve gelen sesler üzerine salona koşup, Fırat Bozkurt'u kanlar içinde gören çocuğunu komşusuna gönderdiği öğrenildi. Polis, Şirin Bozkurt ile oğlunu gözaltına aldı. Şirin Bozkurt ile oğlunun polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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