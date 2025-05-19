SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
İzmir’de korkunç anlar kamerada: Motosiklet kamyonun altında kaldı! 1 ölü 1 yaralı
Haberler Yaşam Videoları

İzmir’de korkunç anlar kamerada: Motosiklet kamyonun altında kaldı! 1 ölü 1 yaralı

Giriş Tarihi: 19.05.2025 22:02:03

İzmir Buca’da sağa dönüş yapan kamyon, motosiklete çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'in Buca ilçesinde sağa manevra yapan kamyonun, motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Feci kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, saat 16.00 sıralarında İnkilap Mahallesi Akdoğan Caddesi'nde yaşandı. T.A. yönetimindeki kamyon, köprü altından geçtikten sonra sağa dönmek isterken aynı yönde ilerleyen M.E.Y. (23) idaresindeki motosiklete çarptı. Kamyonun çarpmasıyla motosiklet devrilirken, sürücü M.E.Y. ve arkasındaki yolcu İbrahim Halil Kıt (32) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan İbrahim Halil Kıt, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü M.E.Y.'nin ise tedavisi sürüyor. Kazanın ardından kamyon sürücüsü T.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anının net şekilde güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi.

SIRADAKİ VİDEO
Gaziantep’te takside kanlı saldırı kamerada: Yolcusu bıçakladı!
19.05.2025Pazartesi
Çanakkale’de otomobil şarampole devrildi: Anne ve oğlu yaralandı
19.05.2025Pazartesi
Düzce’de halk otobüsüne çarpan otomobil kazaya neden oldu: 6 yaralı
19.05.2025Pazartesi
Malatya'da akraba kavgası can aldı: Silahlar ve bıçaklar konuştu! 1 ölü 2 yaralı
19.05.2025Pazartesi
Uşak’ta zincirleme trafik kazası: 7 kişi yaralandı
19.05.2025Pazartesi
Bunlar da Var
Şampiyonluk kutlamasına damga vuran an! Icardi’nin sevgilisi China Suarez’den Türkçe tezahürat sürprizi! 00:09
Icardi’nin sevgilisi China Suarez'den Türkçe tezahürat sürprizi!
18.05.2025Pazar
Fethiye’de dehşet: Benzinlikte kadına feci dayak kamerada! 01:52
Fethiye'de benzinlikte kadına şiddet kamerada!
19.05.2025Pazartesi
Sosyal medya fenomeni Alman gezgin Franziska Niehus geceye damga vurdu! 500 bin TL’lik nüfus sorusu kafaları karıştırdı 04:44
Alman gezgin Niehus geceye damga vurdu!
19.05.2025Pazartesi
Mahsun Kırmızıgül’ün ’’Hepimiz kardeşiz’’ şarkısı çalıntı çıktı! 01:54
Kırmızıgül'ün "Kardeşlik Türküsü" çalıntı çıktı!
19.05.2025Pazartesi
CANLI YAYIN