İzmir’de korkunç anlar kamerada: Motosiklet kamyonun altında kaldı! 1 ölü 1 yaralı

Giriş Tarihi: 19.05.2025 22:02:03

İzmir'in Buca ilçesinde sağa manevra yapan kamyonun, motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Feci kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, saat 16.00 sıralarında İnkilap Mahallesi Akdoğan Caddesi'nde yaşandı. T.A. yönetimindeki kamyon, köprü altından geçtikten sonra sağa dönmek isterken aynı yönde ilerleyen M.E.Y. (23) idaresindeki motosiklete çarptı. Kamyonun çarpmasıyla motosiklet devrilirken, sürücü M.E.Y. ve arkasındaki yolcu İbrahim Halil Kıt (32) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan İbrahim Halil Kıt, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü M.E.Y.'nin ise tedavisi sürüyor. Kazanın ardından kamyon sürücüsü T.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anının net şekilde güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi.