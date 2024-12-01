İzmir'de korku dolu anlar kamerada: Market çalışanı yoğun bakımda

İzmir'in Buca ilçesinde bir market çalışanı, asansöre bindiği sırada kabinin aniden düşmesiyle ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren ve vücudunda kırıklar tespit edilen yaralının yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Olay, Buca’da bir markette meydana geldi. Çalışan Ahmet D., iş yerindeki asansöre binmek istediği sırada kabin beklediği kata gelmedi. Durumu bir başka çalışana iletti. Asansör düğmesine basılarak kabin çağrıldı. Ahmet D. kabine adımını attığı anda kabin hızla aşağı düştü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Durumu fark eden kişi hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı asansörden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet D.’nin beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda kırıklar bulunduğu açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.