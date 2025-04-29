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İzmir’de kıraathaneye silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı
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İzmir'de kıraathaneye silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı

Giriş Tarihi: 29.04.2025 01:21:13 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 01:40:17

Ferahlı Mahallesi’nde kız meselesi nedeniyle kıraathaneye silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli kaçtı. Olayda 1’i ağır 3 kişi yaralanırken, saldırganlara yardım eden 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesi Ferahlı Mahallesi 3514 Sokak'ta , kız meselesi nedeniyle husumetli olduğu G.T. (20) 'nin kıraathanede olduğunu öğrenen Suriye uyruklu H.M.A. (17) , arkadaşı E.A. (21) ile birlikte plakasız bir motosikletle kıraathanenin önüne geldi.

H.M.A. motosikleti sürerken, E.A. tabanca ile kıraathaneye doğru art arda ateş açtı. Olayda, H.M.A.'nın husumetlisi olduğu belirtilen G.T. , kıraathanede oturan ve olayla ilgisi bulunmayan Y.A. (43) ile A.T.S. (19) , vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Yaralılar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. G.T.'nin hayati tehlikesi bulunduğu , diğer yaralıların sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası motosikletle kaçan H.M.A. ve E.A.'ya yardım ettiği ileri sürülen Suriye uyruklu R.M. (24), F.E. (26) ve F.M. (29) polis tarafından gözaltına alındı. Firari şüpheliler H.M.A. ve E.A.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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