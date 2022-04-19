RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Yaşam Videoları İzmir’de ilginç olay! Telefonla konuşurken kapkaça uğradı

İzmir’de ilginç olay! Telefonla konuşurken kapkaça uğradı

İzmir’de ilginç olay! Telefonla konuşurken kapkaça uğradı
19.04.2022 19:23

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 05:04
İftar vakti cep telefonu...
Yaşam 00:42
Başından tabancayla vurulan...
Yaşam 02:20
Kadiköy’de istinat duvarı...
Yaşam 01:12
32 yıllık su deposu 15...
Yaşam 01:13
Elektrikli battaniyeden...
Yaşam 01:38
Evini terk eden komşularının...
Yaşam 02:02
Veteran kaleci, halı sahada...
Yaşam 03:32
İki yıl aradan sonra ilk...
Yaşam 03:49
Yeraltı kablolarında yaşanan...
Yaşam 00:47
Sakatlığı bahane etti evlilik...
Yaşam 01:08
Bahçelievler'de asalı büyücü...
Yaşam 00:42
Taş yüklü kamyon çarpıştığı...

İzmir’in Konak ilçesinde yaşanan olay en ilginç hırsızlık vakalarından. Telefonla konuşan bir kadının arkasından sinsice yaklaşan şüpheli, kadının elindeki telefonu kapkaç yöntemiyle çalıp kaçtı. Kapkaç anları kameralara yansıdı.

Yaşam Videoları

İzmir'in Konak ilçesinde, telefonla konuşan bir kadının arkasından sinsice yaklaşan şüpheli, kadının elindeki telefonu kapkaç yöntemiyle çalıp kaçtı.

OLAY ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesi Güney Mahallesi 1140 sokak üzerinde meydana geldi. G.A. isimli kadın, sabah saatlerinde telefonla konuşarak cadde üzerinde yürüyordu. Bu sırada arkasından yaklaşan kişinin farkında değildi. Cep telefonu ile konuşan G.A., bir müddet sonra durakladı. Takipte olan şüphelide kadının arkasında durdu. Bu anlarda şüpheli, kadının arkasından dolaşarak hızlı bir hamleyle kadının elinden telefonu çalıp kaçtı. Kapkaç yöntemiyle telefonun çalınma anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

TALİHSİZ KADIN NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
Telefonunun biranda çalınmasıyla neye uğradığını şaşıran G.A., olayın şokunu üzerinden atar atmaz kapkaççının peşinden koştu; ama yetişemedi. Talihsiz kadın, daha sonrada polis merkezine gidip hırsızdan şikayetçi oldu.

KAPKAÇÇI YAKALANDI
Olay sonrası Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, kamera kayıtlarından kapkaççının peşine düştü. Tek tek bölgedeki kameraları takibe alan ekipler, kısa sürede telefonu çalan kişinin Nurullah G. (20) olduğunu belirledi. Uyuşturucu ve hırsızlıktan kaydı bulunan şahıs, ekipler tarafından kısa sürede yakalandı. Çaldığı telefonda ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Nurullah G. (20), daha sonrada işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

SON DAKİKA