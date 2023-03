İzmir’de iki araç kafa kafaya böyle çarpıştı! İşte o anlar...

Kaza, 17.20 sıralarında Konak ilçesi Mehmet Ali Akman Mahallesi 18. Sokak’ta meydana geldi. A.T., idaresindeki 06 CJF 318 plakalı hafif ticari araç ile B.K., idaresindeki 34 ZS 4476 plakalı araç kavşaktan hızlı çıkınca kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle B.K., idaresindeki araç A.T., idaresindeki PTT aracının üstüne çıktı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan A.T., sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından ambulans ile bölgedeki hastaneye kaldırıldı.