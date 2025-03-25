İzmir’de feci kaza: 91 yaşındaki adam hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 19:08 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2025 19:08

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 91 yaşındaki Mehmet Yeşim hayatını kaybetti. Kaza, Şehit Özpolat ile Karşıyaka caddelerinin kesiştiği noktada gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresine (İZSU) ait 34 CTZ 983 plakalı kamyonun sürücüsü N.T. (38), yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Yeşim'e çarptı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Mehmet Yeşim'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kamyon sürücüsü N.T., ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.