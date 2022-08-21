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İzmir'de fabrika yangını

İzmir'de fabrika yangını
21.08.2022 11:35

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Son dakika haberine göre İzmir Buca'da bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangın 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

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İzmir'in Buca ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Turgut Özal Caddesi'ndeki plastik malzeme üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören diğer esnafların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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