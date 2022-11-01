İzmir’de evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir’in Buca ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında dumandan zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre yangın, 03.45 sıralarında Buca ilçesi Yaylacık Mahallesi 1020 Sokak’ta bulunan 2 katlı evin teras katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, sigaradan kaynaklı 2 katlı binada yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.