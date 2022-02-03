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İzmir’de etkili olan gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu

İzmir’de etkili olan gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu
03.02.2022 09:06

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İzmir’de etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, çakan şimşekler ise görsel şölen oluşturdu. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün yapmış olduğu uyarının ardından İzmir’de kent genelinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, yol çöktü. Ana arterlerde meydana gelen su yoğunluğundan dolayı ise sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Öte yandan, gökyüzünde çakan şimşekler ise adeta görsel şölen oluşturdu. Şimşek çakma esnasında vatandaşların telefonlarına yansıyan görüntülerde İzmir’de adeta gece gündüze döndü.

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