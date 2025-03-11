İzmir’de eski sevgilisinin darp ettiği kadın öldü! Şüpheli tutuklandı

Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 23:01 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2025 23:01

İzmir'de üzücü bir olay yaşandı. Alınan bilgiye göre, O.G. (34) ile eski sevgilisi Fatma K. (27) Türkmen Mahallesi'nde sokakta tartıştı. O.G, Fatma K'yi darbetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Fatma K'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

ZANLI O.G. GÖZALTINA ALINDI

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan cenaze memleketi Aydın'ın Köşk ilçesine getirildi.

Serdaroğu Mahallesi'ndeki cemevinde düzenlenen törenin ardından kadınların omuzunda taşınan Fatma K'nin cenazesi Ovaköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine aile üyelerinin yanı sıra Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler de katıldı.

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Zanlının ifadesinde Fatma K. ile barışmak için konuşmak istediğini, öldürme niyetinin olmadığını söylediği öğrenildi. O.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.