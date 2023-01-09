Haberler Yaşam Videoları İzmir'de bir hastanede maske takmadan doktora muayene olmak isteyen bir kadın, doktorun ısrarına rağmen maske takmak istemedi

İzmir'de bir hastanede maske takmadan doktora muayene olmak isteyen bir kadın, doktorun ısrarına rağmen maske takmak istemedi

İzmir'de bir hastanede maske takmadan doktora muayene olmak isteyen bir kadın, doktorun ısrarına rağmen maske takmak istemedi
09.01.2023 22:51

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Olay dün Bornova ilçesinde bulunan Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde meydana geldi. Muayene olmak için iki çocuğu ile birlikte Kulak Burun Boğaz Polikliniği'ne giden Y.Ç., maske takmadığı için Doktor D.K. tarafından uyarıldı. Doktorun uyarılarına rağmen maske takmayan kadın, sağlık kuruluşlarında maske takmanın zorunlu olmadığını savundu. Diğer görevlilerin kendisine maske getirmesine rağmen, "Ben tuvalet kağıdı takmam" diyerek maske takmayı reddeden kadın, kendisini Sağlık Bakanlığı'na şikayet edeceğini söyleyerek Dr. D.K.'yi cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Randevusu olmamasına rağmen maske takması şartıyla hastasını muayene edeceğini söyleyen doktor, hastanın ısrarla bunu reddetmesi üzerine odaya güvenliği çağırdı.

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