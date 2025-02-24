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İzmir’de başından vurulan diş hekimi hayat mücadelesini kaybetti!
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İzmir'de başından vurulan diş hekimi hayat mücadelesini kaybetti!

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 16:52 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2025 16:52

İzmir'in Konak ilçesinde, alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada başından vurulan diş hekimi Mustafa Emrah Düşmez, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde başından tabancayla vurulup ağır yaralanan diş hekimi Mustafa Emrah Düşmez, yaşam mücadelesinin 3'üncü gününde hayatını kaybetti. Olay, 21 Şubat Cuma günü saat 16.20 sıralarında Alsancak Ali Çetinkaya Bulvarı'nda bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. (35) diş hekimi Mustafa Emrah Düşmez'in (49) oturduğu eve geldi. Aralarında alacak mevzusu yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.E., tabancayla Düşmez'i başından vurdu. Talihsiz adam kanlar içerisinde kalırken, Mustafa Emrah Düşmez'in telefonunu alan saldırgan, ağır yaraladığı diş hekiminin videosunu çekip annesine gönderdi. Daha sonra da olay yerinden uzaklaştı. Oğlunun kanlar içerisindeki videosunu görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralanan Mustafa Emrah Düşmez, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Düşmez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam mücadelesinin 3'üncü gününde hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Sam Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Şüpheli şahsın Basmane semtinde olduğu belirleyen polis ekipleri, yapılan operasyonla firari şüpheliyi saklandığı adreste suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan zanlı işlemleri için emniyete sevk edildi. Polisteki işleri tamamlanan M.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"2 ÇOCUĞUMUN BİYOLOJİK BABASI"

Olayla ilgili gözaltına alınan M.E.'nin ifadesi ortaya çıktı. İddiaya göre, diş hekimi Düşmez'in 10 yıl önce yaptıkları ortak işte kendisini dolandırdığını öne süren M.E., bu yüzden aralarında alacak meselesinden husumet olduğunu söyledi. Öte yandan iddiaya göre eşinin diş hekimi Düşmez ile gönül ilişkisi olduğunu öğrenen M.E., eşiyle 2 yıl önce boşandı. Daha sonra şüphe üzerine eski eşinden olan 2 çocuğuna DNA testi yapan baba, test sonucunda çocuklarının biyolojik babasının Düşmez olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine diş hekimi Düşmez'i oturduğu evinde vuran M.E., "Vurdum, hırsımı alamayıp telefonuyla videosunu çekip annesine gönderdim" dedi.

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