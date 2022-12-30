Haberler Yaşam Videoları İzmir’de alevler geceyi aydınlattı: Barakalar yangında kullanılamaz hale geldi

İzmir’de alevler geceyi aydınlattı: Barakalar yangında kullanılamaz hale geldi

İzmir’de alevler geceyi aydınlattı: Barakalar yangında kullanılamaz hale geldi
30.12.2022 00:41 - Son Güncelleme: 30.12.2022 00:46

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:47
Hafriyat kamyonu otomobili...
Yaşam 00:42
Alt geçidi kullanmayan yayaya...
Yaşam 01:46
Mutfakta aspiratörde çıkan...
Yaşam 01:30
Osmaniye’de tarihi incil ele...
Yaşam 00:18
Geri giden römork takılı...
Yaşam 00:42
Kanada'da kar fırtınası: Deniz...
Yaşam 00:37
Eskişehir’de korkutan yangın
Yaşam 02:34
EYT kararı sonrası sokaklarda...
Yaşam 01:14
Kamyonet ile bisiklet...
Yaşam 00:43
Hafif ticari araçla çarpışan...
Yaşam 01:10
Tekirdağ’da seyir halindeki...
Yaşam 00:51
Kontrolden çıkan otomobil ters...

İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda bulunan 4 baraka, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın, dün saat 21.45 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi, İzmir Çevre Yolu, Buca Batı Çıkışı yakınlarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekiplerince ormanlık alan içerisinde bulunan ve alevlere teslim olan 4 barakadaki yangına müdahale edildi. Gökyüzünü aydınlatan alevler, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA