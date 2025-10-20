İzmir’de aile faciası: Baba oğlunu öldürüp eşini ağır yaraladı

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, BABA SİLAHA SARILDI

Olay, akşam saatlerinde Tire ilçesi Dallık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.K. (55) ile eşi Gülşen Kaya (50) ve oğlu Aşkın Kaya (28) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen baba, evde bulunan av tüfeğini alarak önce oğluna, ardından eşine ateş etti.

OĞUL HAYATINI KAYBETTİ, ANNE AĞIR YARALI

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Aşkın Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan anne Gülşen Kaya ise ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BABA KAÇTI, JANDARMA PEŞİNE DÜŞTÜ

Olayın ardından evden kaçan baba Ş.K.'nın yakalanması için jandarma ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda av tüfeği fişeği bulundu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı.