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İzmir'de 3 TIR'ın karıştığı trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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İzmir'de 3 TIR'ın karıştığı trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 20:03 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 20:03

İzmir'in Torbalı ilçesinde, 3 TIR'ın karıştığı trafik kazasında emniyet şeridinde duran Ö.C. öldü, diğer TIR sürücüsü O.K. ise yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde İzmir-Aydın Otobanı'nda meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne seyir halinde olan 35 TLT 13 plakalı TIR, Torbalı yol ayrımı gerisinde emniyet şeridinde park halinde duran 16 KKS 23 plakalı TIR ve aracını kontrol etmek için yol üzerinde bulunan sürücüsü Ö.C.'ye çarptı. Bu sırada, Aziz Ali K. yönetmindeki arkadan gelen TIR da 35 TLT 13 plakalı TIR'a çarptı. Çevredeki sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde park halindeki TIR'ın sürücüsü Ö.C.'nin olay yerinde hayatını keybettiği belirlendi. Yaralanan ve vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen 35 TLT 13 plakalı TIR'ın sürücüsü O.K. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalalesinin ardından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı

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