İzmir'de 105 ton gümrük kaçağı ve sahte ürün ele geçirildi

İzmir'de polis ekipleri tarafından son 4 ay içerisinde gerçekleşen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira olan 105 ton gümrük kaçağı, sahte alkol ve alkollü içki ile tütün ve tütün mamülü ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler ekipler tarafından imha edildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 4 ay içerisinde çok sayıda adrese operasyonlar düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 50 ton nargile tütünü, 11 milyon adet doldurulmuş sigara, 600 bin adet makaron, 5,7 ton kıyılmış tütün, 8 milyon adet sigara filtresi, 3 bin 246 paket kaçak sigara, 4 bin paket nargile/pipo tütünü, bin 678 adet puro, 845 kilogram ve bin 146 paket sigara sarma kağıdı, 518 paket ısıtılmış sigara, 2 bin 270 adet sigara filtresi ile 8 ton sahte etil alkol, 558 litre açık içki, 3 bin 237 adet içki aroması ve 55 şişe kaçak/sahte içki ele geçirildi. Ele geçirilen gümrük kaçağı ve sahte ürünler, ekipler tarafından imha edilirken, engellenen kamu zararının yaklaşık 150 milyon lira olduğu kaydedildi.