İzmir ve Manisa’daki 9 orman yangını büyümeden söndürüldü!

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bugün, İzmir ve Manisa'da çıkan 9 orman yangınına hızlı ve etkin bir şekilde müdahale etti. Bugün saat 10.40 sıralarında Kemalpaşa ilçesi Çambel mevkiinde çıkan orman yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, saat 10.52 sıralarında ilk müdahale gerçekleştirildi. 2 uçak, 5 helikopter, 6 dozer, 26 arazöz ve 8 su ikmal aracı ile yapılan müdahaleler sonucunda yangın saat 12.44 sıralarında kontrol altına alındı. Yine Dikili ilçesi Çandarlı bölgesinde saat 11.55 sıralarında çıkan orman yangınına; 1 helikopter, 10 arazöz ve 1 su tankeri ile müdahale edildi. Yangın, saat 12.56 sıralarında ekiplerce kontrol altına alındı.

Çeşme ilçesi Alaçatı mevkiinde saat 14.10 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangına ise İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince; 2 helikopter, 8 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile müdahale edildi. Yangın saat 15.41 sıralarında kontrol altına alındı. Gaziemir Görece bölgesindeki saat 16.43 sıralarında çıkan orman yangınına ilk müdahale saat 16.52 sıralarında yapılırken; 4 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 dozer, 6 yer ekibi ile yangın, 300 metrekarede saat 17.06 itibariyle söndürüldü.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde saat 11.25 sıralarında çıkan orman yangını ise 1 helikopter, 4 arazöz,1 su ikmal aracı ve 1 dozerle yapılan müdahaleler sonucunda saat 11.50 itibariyle kontrol altına alındı.