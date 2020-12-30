İzmir son dakika deprem mi oldu? İzmir deprem şiddeti kaç

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İZMİR'DE DEPREM MEYDANA GELDİ

İzmir'de hissedilen bir deprem meydana geldiği belirtildi.

AFAD'ın verdiği bilgilere göre; Ege Denizi'nde saat 16:40 itibariyle 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.12.30 16:22:13 38.0390 27.1042 2.0 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.30 16:10:20 37.1062 37.2813 0.0 -.- 1.4 -.- OGUMSOGUT-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

2020.12.30 15:47:24 36.3960 27.1105 2.5 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2020.12.30 15:30:22 37.9992 26.2593 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.12.30 15:04:39 39.3597 40.8032 3.0 -.- 2.0 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.12.30 14:53:54 39.3158 33.4662 0.0 -.- 1.0 -.- KUCUKBIYIK-BALA (ANKARA) İlksel

2020.12.30 14:26:20 38.3942 38.8088 18.0 -.- 1.6 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel

2020.12.30 14:17:56 40.7713 31.6787 0.0 -.- 1.5 -.- MUSLUKLAR-(BOLU) İlksel

2020.12.30 14:08:09 37.0150 34.6933 0.0 -.- 1.3 -.- KAKLIKTASI-TARSUS (MERSIN) İlksel

2020.12.30 13:43:25 37.9515 27.2182 7.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.30 13:34:31 37.2183 36.5500 27.0 -.- 1.7 -.- ORENCIK-BAHCE (OSMANIYE) İlksel

2020.12.30 13:16:18 37.8347 27.1605 9.4 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.30 12:27:05 39.3133 38.2228 6.1 -.- 1.6 -.- CIGDEMLI-DIVRIGI (SIVAS) İlksel

2020.12.30 12:17:09 39.3512 33.4283 0.0 -.- 0.8 -.- TEPEKOY-BALA (ANKARA) İlksel

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ