İzmir Çeşme’de inşaat konteynerinin üzerinde ceset bulundu

KONTEYNERİN ÜZERİNDE HAREKETSİZ BULUNDU

Olay, Çeşme Dalyan Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. İnşaatta çalışan işçilerin konteynerin üzerinde hareketsiz birini fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

60 YAŞINDAKİ İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin, inşaatta çalışan 60 yaşındaki Mehmet Çur'a ait olduğu tespit edildi. İlk incelemede Çur'un bedeninde darp ya da cebir izine rastlanmadı.

CANSIZ BEDENİ ADLİ TIPA KALDIRILDI

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Mehmet Çur'un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çur'un kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.