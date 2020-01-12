İzmir Çeşme'de göçmen teknesi battı! Çok sayıda ölü var... 12.01.2020 00:47

Son dakika haberine göre Çeşme'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı, 8 kişi kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenlerin teknede 19 kişi olduklarını belirtmesi ve denizde yapılan araştırma sonrası arama kurtarma çalışması sonlandırıldı.