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İzmir Çeşme'de göçmen teknesi battı! Çok sayıda ölü var...

İzmir Çeşme'de göçmen teknesi battı! Çok sayıda ölü var...

12.01.2020 00:47

Son dakika haberine göre Çeşme'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı, 8 kişi kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenlerin teknede 19 kişi olduklarını belirtmesi ve denizde yapılan araştırma sonrası arama kurtarma çalışması sonlandırıldı.


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