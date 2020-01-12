Son dakika haberine göre Çeşme'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı, 8 kişi kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenlerin teknede 19 kişi olduklarını belirtmesi ve denizde yapılan araştırma sonrası arama kurtarma çalışması sonlandırıldı.
İzmir Çeşme'de göçmen teknesi battı! Çok sayıda ölü var...12.01.2020 00:47
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