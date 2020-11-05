İzmir Büyükşehir Belediyesi 35 bin konut bin 96'sını yeniledi, Esenler Belediyesi ise 98 bin 160 riskli yapıdan 56 binini yeniledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Belediyesi’nin, 35 bin konut dönüşümü planlandığı bunun sadece bin 96 tanesini gerçekleştiği bildirildi. Esenler Belediyesi’nin ise 98 bin 160 riskli yapının 56 binini yenilediği öğrenildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; İzmir Büyükşehir Belediyesi; 2012 yılında Bakanlar Kurulu'ndan kentsel dönüşüm onayı alarak, kentsel dönüşümü kendi bünyesinde gerçekleştirmek istedi. 35 bin konut dönüşümü planlandı bunun sadece bin 96 tanesi gerçekleşti. 5 bin konutun dönüşümü ihale aşamasında bulunuyor. Mevcut şartlar göz önünde bulundurularak, 2019-2024 planlamasının tamamının gerçekleşmesinin 30 yıldan uzun sürmesi bekleniyor.

ESENLER'DE 98 BİN 160 RİSKLİ YAPININ 56 BİNİNİ YENİLENDİ

Esenler Belediyesi'nin ise 98 bin 160 riskli yapıdan 56 binini yenilediği bildirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde 5 Ekim 2012 tarihindeki törenle, Türkiye'deki kentsel dönüşüm seferberliğini başlattı. "Yıkıcı Olmayan Depremler Güvenli Konutlarla Mümkün" sloganıyla Esenler'de gerçekleştirilen riskli yapıların dönüştürülmesi çalışmalarında 11 yılda, 98 bin 160 riskli yapının 56 binini yenilendi.

Konutların yaklaşık 6 bini kamu ile geriye kalanı ise özel sektör-kamu iş birliği ve özel sektör-şahıslar aracılığıyla dönüştürüldü. Başkan Erdoğan'ın 5 Ekim 2012 tarihinde törenle yıkımını başlattığı Havaalanı Mahallesi kentsel dönüşüm konutlarının (Bin 403 konut ve 32 iş yeri) anahtar teslimi, 30 Mayıs 2016 tarihinde Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle gerçekleştirildi.

ASKERİ ALAN REZERV ALAN OLARAK İLAN EDİLDİ

Esenler'deki kentsel dönüşümün hızlandıran gelişme ise ilçe sınırlarında bulunan askeri alanın rezerv alan olarak ilan edilmesiyle oldu. 8.7 milyon metrekare bu alan, Milli Savunma Bakanlığı'na yapılan yeni modern askeri kışlalar karşılığında Esenler Belediyesi mülkiyetine geçti. Bölge hem Esenler'in kentsel dönüşümü, hem de Türkiye'nin ilk akıllı ve güvenli şehri için kullanılıyor. Şu anda bu bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları etap etap devam ediyor.

Esenler Kentsel Dönüşüm çalışmalarında, binalar öncelik sırasına göre rezerv alanına taşınıyor. Şu anda mevcut yerleşimini tamamlamış Esenler içerisinde imar ve mülkiyet sorunu bulunan (imar planlarında eğitim, kültür, spor, çocuk parkı, otopark, dini tesis görüldüğü halde yıllar önce bin yapılmış konutlar) ve öncelikli olarak riskli durumdaki acilen taşınması gerekli yaklaşık 16 bin 500 bağımsız birim bulunuyor.

150 BİN NÜFUS TAŞINACAK

Öncelikle bu konutlar yeni yapılan konutlara taşınacak. Taşınma işlemi bu yıl sonunda başlayacak. İmar sorunlu 16 bin 500 konut buraya transfer edildiğinde, mevcut Esenler içerisinde yaklaşık 1,5 milyon metrekare alan açılmış olacak, 150 bin nüfus buraya taşınacak. Meskûn alandan rezerve alana transfer edilen bu konutların yerine imar planındaki fonksiyonu ne ise (park, okul, kültürel tesis) o donatı inşa edilecek.

Projenin ilk bölümü olan Güney (Metris) Rezerv Yapı Alanı'nda inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Bin 72 konutluk 1. Etap 1. ve 2. kısımlarının inşaatı 2020 yılının sonunda teslim edilecek.

958 konutluk 1. Etap 3. ve 4. kısımlarının inşaatları ise 2021 yılının ilk yarısında tamamlanacak. Projenin 353 konuttan oluşan 2. Etap 1. Kısmının ihalesi ve yer teslimi yapıldığı, inşaat çalışmaları 2021 yılı ikinci yarısında tamamlanacağı öğrenildi.

Toplamda bin 264 konuttan oluşan 2. Etap 2. ve 3. kısımlarında ihalelerinin yapıldığı öğrenildi. Diğer etaplara ilişkin çalışmaları devam ediyor. Konutlar; 2+1 - 80 m2 ve 95 m2, 3+1 - 110 m2 ve 125 m2 olarak inşa ediliyor.

1 MİLYON 700 BİN METREKARE GENİŞLİĞİNDE MİLLET BAHÇESİ YAPILACAK

Şehrin tamamı yatay mimariyle, ticari katları 7, konut katları 5 şekilde devam ediyor. Yeni Esenler'de 1 milyon 700 bin metrekare genişliğinde çok büyük bir millet bahçesi yapılacak. Tüm Esenlerliler hatta çevre ilçelerdeki vatandaşlarımız da gelip vakit geçirebilecek. Esenler'in yeni şehri, yüzde 72'si yeşil alana ayrılan ve dünyaya örnek bir şehircilik projesi olacak. Ortalama kişi başına düşen yeşil alan miktarı 21 metre olmak üzere bir çalışma yapılıyor.

Esenler Belediyesi; bunların ardından deprem riski açısından ikincil öncelik taşıyan yaklaşık 23 bin 500 bağımsız birimi daha rezerv alanımıza transfer etmeyi hedefliyor. Esenler'de deprem tehdidi karşısında riskli durumda bulunan ve acilen bertaraf edilmesi gerekli yaklaşık 40 bin bağımsız birimden oluşan yapı stokunu güvenli ve yaşam kalitesi artırılmış kentsel yaşam alanlarına dönüştürmüş olacak.