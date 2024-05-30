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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024, 12:52 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2024, 12:52

İzleyenler şokta! Aydın Kuşadası'nda ilginç görüntü! Aracın önüne atlayan kadın önce öldü, sonra dirildi!

Aydın Kuşadası'nda yaşanan ilginç olay kameralara böyle yansıdı: Yol kenarında bir erkekle tartışan genç kadın, kendini bir aracın önüne atarak çarpılmış gibi yere yuvarlandı. Olay yerindeki şaşkın bakışlar altında, gerçekler ortaya çıktı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir erkekle tartışan genç bir kadın karayoluna çıkarak seyir halindeki bir aracın önüne geçip çarpılmış numarası yapıp kendini yere attı. Yerde yuvarlanıp ölmüş numarası yapan kadının numarasını çevredekiler yutmayınca genç adeta yeniden dirildi.

Whatsapp ihbar hattına gelen ilginç görüntüdeki olay, Ege Mahallesi Aydın Bulvarı üzerinde yaşandı. Objektiflere yansıyan görüntülere göre, ayağında ayakkabı bile olmayan bir kadın bir erkekle yol kenarında tartışıyor. Bir süre sonra kadın dikkatlice karayoluna koşarak akan trafikte bir otomobile yaklaşıp çarpılmış gibi kendini yere atıp, yol kenarına kadar yuvarlanarak hareketsizce yatıyor. Bu sırada oldukça dikkatli olan ve kadın yola fırlayınca frene basarak duran otomobil sürücüsü şaşkın vaziyette kadının hareketlerini izliyor. Objektiflere yansıyan görüntülere göre kaza numarasına kimse inanmayınca genç kadın kısa süre önce tartıştığı görülen adam tarafından yattığı yerden kaldırıldı.

İlginç olay vatandaş kameralarına böyle yansıdı.

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