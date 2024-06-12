İZLE I Zonguldak'ta iki aracın çarpıştığı kaza kamerada: Çok sayıda yaralı var

Kaza akşam saatlerinde Zonguldak-Kilimli sahil yolu Arslankayası Tünelleri'nde yaşandı. Abdulkadir G. (24) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, tali yoldan anayola çıkarak Kilimli istikametine seyir haline geçti. Bu sırada sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen başka bir otomobil Abdulkadir G.'nin sevk ve idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje çıkarak takla attı. Ters dönen otomobilde bulunan sürücü Abdulkadir G. ile yanında bulunan eşi Saniye G. (24) yaralandı.

Diğer otomobil ise tünelde durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkartılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ZBEÜ Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturması sürüyor.