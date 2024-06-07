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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024, 22:27 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2024, 22:27

İZLE I Tokat'ta polis memuruna yumruklu saldırı kamerada!

Tokat Devlet Hastanesi'nde yaşanan olayda, nöroloji tedavisi için hastaneye gelen Yoldaş Can T. isimli şahıs, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil biriminde görevli Kadın Polis Memuru Hilal Karan'a yumruk attı. İşte detaylar...

Tedavisinin ardından saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenilen şüpheli, olayın hemen ardından etkisiz hale getirildi. Yoldaş Can T., hastane bahçesinde polis tarafından yakalandıktan sonra ambulansa bindirildi. Yapılan araştırmalarda, Yoldaş Can T.'nin Sivas'tan Tokat Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne tedavi görmek üzere geldiği ve daha önce de güvenlik görevlilerine saldırdığı öğrenildi. Şüpheli Yoldaş Can T., tekrar Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi. Burada yapılacak incelemenin ardından, hazırlanacak rapora göre Pazartesi günü savcılığa sevk edileceği bildirildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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