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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024, 18:40 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2024, 18:40

İZLE I Tekirdağ'da önce bıçaklar konuştu sonra mermiler havada uçuştu!

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde akşam 22.00 sularında kurşunlar havada uçuştu. Dün alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada yaralanan şahsın yakınları bir gün sonra, yakınlarını bıçaklayan S.E.’nin evine kurşun yağdırdı.

Olay ilk önce Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Başkatip Sokakta başladı. Çerkezköy'de işyeri bulunan, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada dün bıçaklanan A.B.'nin yakınları N.B. ve A.B., S.E.'nin ailesinin bulunduğu binanın önüne gelerek önce tehditler savurdu, ardından dairenin bulunduğu ikinci katın camlarına kurşun yağdırdı. Sokak içinde yaklaşık 10 el ateş eden zanlılar kaçmaya başladı.

POLİSTEN KAÇMAYA BAŞLADILAR

Silah sesleriyle birlikte olay yerine gelen Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle, zanlılar arasında kovalamaca başladı. Polislerin dur ihtarına uymayan zanlılar Belediye Meydanına doğru koşmaya başladı. Kaçarken bir taraftan da havaya ateş açan zanlıların kurşunları çevredeki bazı işyerlerinin de camlarına isabet etti.

10 EL ATEŞ ETTİLER

Kısa bir kovalamacının ardından zanlılar Özcan Sokak ile Edip Arıcan Sokak arasında bulunan pasaj içinde kıskıvrak yakalandı. Olayda kullanılan tabanca ile birlikte yakalanan zanlılar önce hastaneye ardından Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Görgü tanıklarına göre olayda en az 10 el ateş edildiği iddia edildi.

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Nefes kesen kovalamaca ve silah sesleri vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken kısa sürede Polisin müdahale etmesi takdir topladı. Zanlılar gözaltına alınmasının ardından her iki sokağı da güvenlik çemberine alan Polis ardından Olay Yeri İnceleme Ekipleriyle birlikte delilleri topladı. Olay Yeri İnceleme Ekipleri çok sayıda boş kovan ele geçirdi.

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