SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024, 17:55 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2024, 17:55

İZLE I Sultangazi'de husumetlisine trafikte kurşun yağdırdı! İşte o anlar...

Sultangazi'de daha önceden aralarında husumet oldukları öğrenilen 2 grup trafikte birbirleriyle karşılaştı. Sözlü tartışma sonrası birbirleriyle silahlı kavgaya tutuşan gruptan 3 kişi yaralandı. Kavga esnasında bir kişinin silahla vurulduğu o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. İşte o anlar...

Olay, saat 14.00 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önce aralarında husumet oldukları öğrenilen 2 grup Mahmutbey yolu üzerinde karşılaştı. Sözlü tartışma yaşayan grup arasında daha sonra silahlı kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada İ.S., M.S., M.K., yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan 3 kişi ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği durdurarak bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olaya karışan 2 kişi A.A., ve O.T., kişi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SİLAHLI VURULDUĞU ANLAR KAMERADA

Öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan 2 grup trafikte birbirleriyle karşılaştı. Kısa sürede sözlü tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde tartışan 2 kişiden birinin silahla vurulduğu ve sonrasında yere düştüğü görülüyor.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

SIRADAKİ VİDEO
Amasya'da skandal görüntüler! Büyükbaş hayvana işkence | Bakanlık harekete geçti: 5 kişi tutuklandı
18.05.2024Cumartesi
İZLE I Bursa'da 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdüler! İşte o anlar...
17.05.2024Cuma
Motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmesinde adı geçen kadın Sultan Durmaz konuştu: 12 senedir bu aileyle mücadele ediyorum
17.05.2024Cuma
İZLE I İstanbul'da gökyüzünü saran parçalı bulutlar kartpostallık görüntü oluşturdu!
17.05.2024Cuma
İZLE I İzmir'deki Zeus operasyonunda 2 tutuklama!
17.05.2024Cuma
Bunlar da Var
Amasya’da skandal görüntüler: Kral Et Entegre Merkezi’nde hayvana işkence görüntülerinin bulunduğu video infial yarattı! 01:23
Hayvana işkence görüntülerine valilikten flaş açıklama!
18.05.2024Cumartesi
Beypazarı’nda yangın! Tarihi evlerde çıkan yangın sonucu 4 ev kullanılamaz hale geldi! 00:24
Beypazarı'nda yangın! 4 ev kullanılamaz hale geldi!
18.05.2024Cumartesi
Van Başkale’de askeri araç devrildi: 11 yaralı 02:54
Başkale'de askeri araç devrildi
18.05.2024Cumartesi
Amasya Kral Et Entegre Merkezi’nde hayvana eziyet görüntüleri viral oldu! Defalarca balta ile vurdular: 5 Gözaltı! 01:30
Et işleme tesisinde infial yaratan görüntüler! Defalarca balta ile vurdular: 5 Gözaltı!
18.05.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA