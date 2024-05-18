İZLE I Sultangazi'de husumetlisine trafikte kurşun yağdırdı! İşte o anlar...

Olay, saat 14.00 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önce aralarında husumet oldukları öğrenilen 2 grup Mahmutbey yolu üzerinde karşılaştı. Sözlü tartışma yaşayan grup arasında daha sonra silahlı kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada İ.S., M.S., M.K., yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan 3 kişi ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği durdurarak bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olaya karışan 2 kişi A.A., ve O.T., kişi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SİLAHLI VURULDUĞU ANLAR KAMERADA

Öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan 2 grup trafikte birbirleriyle karşılaştı. Kısa sürede sözlü tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde tartışan 2 kişiden birinin silahla vurulduğu ve sonrasında yere düştüğü görülüyor.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.