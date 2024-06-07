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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024, 20:45 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2024, 20:45

İZLE I Sır ölüm! Malatya’da infaz koruma memuru evinde ölü bulundu

Malatya’da, 29 yaşındaki infaz koruma memuru evinde silahla başında vurulmuş halde ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. İşte detaylar...

Olay, 17.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kazım Karabekir sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanda ikamet eden H.K. İnfaz Koruma Memuru oğlu Hacı Karagöz (29) ile çay içip bir süre sohbet ettikten sonra ikametten ayrılarak ikindi namazı için camiye gitti. Namaz sonrası eve dönen H.K. korkunç manzara ile karşılaştı oğlunu kanlar içerisinde gören baba durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipleri bir adet silah bulurken, Hacı Karagöz'ün cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Bekar olduğu belirtilen Hacı Karagöz'ün Elazığ ilinde görev yaptığı öğrenildi.

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