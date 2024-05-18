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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024, 22:09 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2024, 22:09

İZLE I Sır ölüm! Bungalov bahçesinde silahla vuruldu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kim tarafından ateşlendiği belli olmayan silahtan çıkan mermi bungalov bahçesindeki bir kişiye isabet etti. Yaralı hastaneye sevk edilirken, jandarma yorgun mermi ihtimali üzerinde duruyor.

Olay, 18.30 sıralarında Çepni Mahallesi Yudum Sokak'taki bir bungalov işletmesinde meydana geldi. İddiaya göre, kim tarafından ateşlendiği belli olmayan silahtan çıkan mermi bungalovun bahçesinde bulunan Ozan Y.'nin (32) bacağına isabet etti. Ozan Y. yaralanırken, çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ozan Y. ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri bungalovun bahçesi ve etrafında çalışma gerçekleştirdi. Ekipler yorgun mermi ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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